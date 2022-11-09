Грозный, , 15:19 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о поддержке бойцов «Ахмата» религиозными деятелями. На передовой встретился с военнослужащими известный богослов Магомед Хийтанаев. Он рассказал о награде, уготованной воинам, отдавшим свою жизнь в борьбе с врагами Аллаха — сатанистами, которыми являются нацисты киевского режима.

Подразделения «Ахмата» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Находящийся на передовых фронта известный богослов Магомед Хийтанаев встретился с военнослужащими батальона «Восток-Ахмат». Он рассказал им о награде, уготованной Всемогущим Творцом для тех, кто жертвует собой в священной битве против сатанистов. Магомед подчеркнул, что каждый, кто сейчас находится на поле боя, кто посвятил себя борьбе с врагами Аллаха, выполняет благородную миссию, возложенную самим Творцом. Именно поэтому борьба с прислужниками иблиса [дьявола] имеет для мусульман огромное значение, поскольку на кону не что иное, как религия и наши ценности», — подчеркнул Кадыров в своем телеграм-канале.

Как отметил чеченский лидер, он искренне рад, что воины из Чечни отлично понимают, для чего они стали участниками спецоперации. Для каждого из них «откровенный фашизм, в основе которого лежат совершенно бесчеловечные, аморальные и противоестественные ценности», — это совершенно неприемлемая идеология.

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