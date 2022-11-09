Грозный, 9 ноября 2022, 15:19 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о поддержке бойцов «Ахмата» религиозными деятелями. На передовой встретился с военнослужащими известный богослов Магомед Хийтанаев. Он рассказал о награде, уготованной воинам, отдавшим свою жизнь в борьбе с врагами Аллаха — сатанистами, которыми являются нацисты киевского режима.
Как отметил чеченский лидер, он искренне рад, что воины из Чечни отлично понимают, для чего они стали участниками спецоперации. Для каждого из них «откровенный фашизм, в основе которого лежат совершенно бесчеловечные, аморальные и противоестественные ценности», — это совершенно неприемлемая идеология.
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