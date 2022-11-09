Москва, 9 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. С учетом текущего, хоть и устойчивого, но сложно финансово-экономического положения в России, семьи с детьми до 17 лет нуждаются в дополнительной поддержки государства, именно этим и продиктовано поручение президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

«Важно также отметить, что с учетом значительной дифференциации по уровню жизни регионов РФ в значительной части из них максимальный объем пособия в размере 13 тыс. 900 рублей может стать серьезным вкладом в устойчивость финансового положения семьи.

При этом важным является, то, что предоставление пособия будет точечным, так как будет осуществляться в заявительном порядке.

Такой порядок позволит социальным службам лучше оценить уровень финансового положения семей с детьми в конкретном регионе и уже на региональном уровне или с привлечением федерального центра разрабатывать дополнительные варианты поддержки», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что единое пособие для поддержки семей с детьми должно быть введено с 1 января 2023 года.

Читайте также: Путин поручил ввести единое пособие на детей с 1 января 2023 года