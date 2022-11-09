Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Работникам ручного труда жилищно-коммунального хозяйства Петербурга обещают заработную плату от 40 тыс. рублей в месяц и предоставление жилья для проживания. Об этом 9 ноября заявил вице-губернатор Петербурга по городскому хозяйству Анатолий Повелий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дворники Дарья Драй © ИА REGNUM

Переход к новой системе содержания внутриквартальных территорий будет зависеть от того, как скоро в Петербурге наберут персонал для уборки. Для таких сотрудников предусмотрены специальные условия.

«Правительством города установлена, на наш взгляд, адекватная заработная плата для работников ручного труда — от 40 тысяч рублей. Имеется ввиду так называемая категория «дворники». И для механизаторов — от 70 тысяч рублей», — заявил Повелий.

Вице-губернатор добавил, что помимо этого для работников ЖКХ предусмотрен достаточно серьёзный социальный пакет. Дворникам будут предоставлять служебное жильё.

При этом, по словам главы жилищного комитета Санкт-Петербурга Олега Зотова, Северной столице не хватает 4363 дворников и не менее тысячи механизаторов. Именно столько городу нужно привлечь для зимней уборки. Вакансии для найма постепенно размещаются.

Напомним, что вопрос о необходимости повысить престиж такой работы в Петербурге подняли в начале 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщало, что город испытывает дефицит в работниках ручного труда.

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