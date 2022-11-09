Тбилиси, , 15:20 — REGNUM Грузия имеет хорошие шансы на проведение прозападных реформ, но для этого власти страны и оппозиция должны действовать сообща. Об этом 9 ноября заявила журналистам посол США в Тбилиси Келли Дегнан.

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

Она прокомментировала резолюцию Европарламента с критикой в адрес руководства Грузии, действия которого якобы дают повод для сомнений, что республика продолжает двигаться по пути евроинтеграции. Документ стал поводом для новых нападок на правящую партию «Грузинская мечта» со стороны оппозиции.

«Поляризация политической среды в Грузии вызывает сожаление. Мы бесспорно согласны с призывами ко всем политическим партиям Грузии к единству и осуществлению амбициозных демократических, судебных и антикоррупционных реформ», — сказала американский дипломат.

Дегнан подчеркнула, что США не имеют отношения к резолюции, которую принял Европарламент. Она также выразила надежду, что Грузия сможет дальше продвинутся на пути евроинтеграции, и пообещала поддержку Вашингтона в этом вопросе.

Напомним, в июле Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией и провести ряд либеральных реформ.

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