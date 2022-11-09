Рязань, 9 ноября 2022, 15:14 — REGNUM Украшать улицы и устанавливать новогодние ёлки начали с 9 ноября в Рязани. Об этом в социальных сетях сообщила глава администрации города Елена Сорокина.
Власти Рязани не планируют масштабные новогодние торжества. Однако работники дирекции благоустройства украсят центральные магистрали, установят и нарядят праздничные ели во всех районах города. Их украсят прошлогодними игрушками и новыми, сделанными участниками городского конкурса «Ушастый Новый год».
По традиции главную новогоднюю ель Рязани установят на площади Ленина. Её высота — 22 метра.