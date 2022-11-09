Рязань, 9 ноября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Украшать улицы и устанавливать новогодние ёлки начали с 9 ноября в Рязани. Об этом в социальных сетях сообщила глава администрации города Елена Сорокина.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ёлка с гирляндой

Власти Рязани не планируют масштабные новогодние торжества. Однако работники дирекции благоустройства украсят центральные магистрали, установят и нарядят праздничные ели во всех районах города. Их украсят прошлогодними игрушками и новыми, сделанными участниками городского конкурса «Ушастый Новый год».

«Новый год ждут все — и дети, и взрослые. Поселить в душе волшебство любимого праздника, приблизить его нам помогает новогодняя атрибутика. Ведь всем давно известно, что, как только в доме появляется ёлка, сразу же атмосфера становится сказочной, и возникает ощущение, что Новый год уже рядом», — считает мэр.

По традиции главную новогоднюю ель Рязани установят на площади Ленина. Её высота — 22 метра.