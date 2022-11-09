Москва, , 15:12 — REGNUM До 100 киевских боевиков и иностранных наёмников уничтожено за сутки на краснолиманском направлении. Об этом 9 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всего на краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 [киевских] военнослужащих и наёмников», — сказал Конашенков.

Кроме того, отметил он, уничтожены две боевые бронированные машины, один танк, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и три пикапа.

Также он сообщил, что нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населённых пунктов Червонопоповка и Стельмаховка (ЛНР).

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