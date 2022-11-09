Черкесск, 9 ноября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Активисты акции «Вода России», проводимой в поддержку национального проекта «Экология», в ходе серии масштабных субботников, прошедших в праздничный уикенд в Карачаево-Черкессии, облагородили берега пяти рек. Эковолонтеры убрали мусор с берегов рек Дуут, Кубань, Махар, Худес и Учкулан. Причем на берегах Кубани очистили сразу четыре участка, информирует платформа акции.

Цитата сайта берегдобрыхдел. рф Экологическая акция «Вода России» в Карачаево-Черкесии

Общая протяженность очищенной береговой линии составляет несколько километров. Готовясь к зиме, волонтеры привели в порядок наиболее популярные у туристов места — это зона отдыха на берегу Кубани, место слияния живописных горных рек Махар и Учкулан, а также окрестности Дуутского моста, соединяющего заповедное ущелье Дуут с внешним миром.

К сожалению, чем больше отдыхающих посещает ту или иную природную зону, тем больше мусора там остается. Это относится и к Красному мосту — единственному на бурной реке Дуут. Посмотреть на него съезжаются туристы со всей России.

«Это — наша территория, очень важно содержать ее в чистоте, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно», — считает местный активист Дмитрий Боташев.

«Карачаево-Черкессия — это наш дом, мы должны его очищать, чтобы людям было комфортно и чисто жить», — отметила участник экологической акции Алина Зубиева.

«Бросают мусор и не понимают, что это источник заразы. Надо любить природу и относиться с ней бережно, если мы хотим жить здорово, долго и счастливо», — отметила преподаватель аграрного института СКГА Октябрина Арова.

Заключительная акция «Вода России» в Карачаево-Черкесии в этом сезоне пройдет 10 ноября на берегах Кубанского водохранилища, рек Овечка и Абазинка. В рамках акции пройдет масштабная «Генеральная уборка» в Прикубанском районе, в ходе которой волонтеры и жители района очистят берега рек, общественные и придворовые территории.

Центральное мероприятие пройдет на берегу Кубанского водохранилища с участием более 200 человек. Главной частью эко-акции станет вручение благодарностей и памятных подарков постоянным участникам акций «Вода России».

Напомним, в прошлом году Карачаево-Черкесия заняла вторую строчку рейтинга «Вода России».

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Вода России» помогает нацпроекту «Экология» сберегать природу и приумножать ее красоту. Только за 2022 год в экосубботниках в рамках акции поучаствовало более 850 тысяч добровольцев, которые провели 16 тысяч мероприятий. География Акции включает в себя 85 регионов нашей страны. Волонтеры очистили 10,3 тысячи водоёмов.

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