Москва, 9 ноября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Несмотря на достигнутый высокий (почти 100%-ный) уровень заполненности газохранилищ в ключевых странах — потребителях газа в Европейском союзе (ЕС), рынок газа ЕС будет нестабильным, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

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«Виной тому — большой разрыв между спросом и предложением на газ, который сводит на нет почти все усилия по заполнению газохранилищ. К тому же, следует не забывать о том, что их заполнение обеспечивалось относительно стабильными поставками газа из России на протяжении 2022 года.

Взрывы на газопроводе «Северный поток» уже нарушили эти поставки, но в 2023 году они могут стать более нестабильными. К тому же в последние месяцы наблюдалось сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Азии.

Самое плохое для Европы, что касается СПГ, это то, что спрос на него в последнее время растет, а возможности по его производству естественно ограничены, что неминуемо будет провоцировать дальнейший рост цен.

Исчерпание газохранилищ, по всей видимости, будет наблюдаться уже к окончанию отопительного сезона, тогда как новые потоки импорта газа в ЕС вряд ли будут серьезно увеличены.

Обычно в течение зимы европейские газохранилища опустошались примерно на 60%, однако это сокращение происходило в условиях постоянной «подкачки» российским газом. В свою очередь, снижение цен, которое может произойти из-за уменьшения спроса со стороны промышленных предприятий ввиду их простоя, будет перекрываться ростом дефицита предложения, которое, если не принимать во внимание российский газ, прирастает крайне низкими темпами.

Как минимум не ранее 2024 года можно ожидать серьезного роста предложения газа на европейский рынок. Очевидно, это является катастрофой для энергоемких отраслей, сырьевые затраты которых возрастут, а конкурентоспособность их товаров на внешних рынках существенно снизятся.

В результате многие потребители будут переориентироваться с европейских товаров на товары из других стран. Поэтому дополнительным шоком станут риск деиндустриализации экономик таких стран, как Германия, рост задолженности и числа банкротств промышленных компаний, а также безработицы в целом.

Таким образом, последствия газового кризиса гораздо шире и выходят за рамки конкретной отрасли. Стратегические инициативы ЕС, предпринимаемые в настоящее время, в том числе для сокращения разрыва между спросом и предложением на европейском рынке газа, все же являются долгосрочными и не решают текущих проблем, связанных с преодолением дефицита предложения.

Следует помнить, что ряд долгосрочных контрактов на импорт газа в ЕС (в том числе и из России) истекают уже в текущем году и, например, российско-польский контракт не будет продлен, что будет продолжать оказывать давление на предложение. Кроме того, правила хранения газа и снабжения им потребителей различаются в разных странах, и новая политика ЕС потребует большего согласования и координации этих разных подходов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в подземные хранилища Европы закачано почти 100 млрд кубометров газа. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), уровень заполненности достиг 91,56%, что соответствует 99 млрд кубометров.

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