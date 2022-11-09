Москва, , 15:13 — REGNUM В ходе проведения спецоперации за последние сутки российскими военными были пресечены попытки проникновения киевских диверсантов на николаево-криворожском направлении. Об этом 9 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения двенадцати диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны», —говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

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В министерстве уточнили, что всего на данном направлении было уничтожено до 110 военных киевского режима, восемь боевых бронированных машин и 14 автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 8 ноября, ВС России пресекли девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. В ходе боёв были уничтожены свыше 50 киевских боевиков и националистов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.