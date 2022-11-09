Москва, 9 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Военными Вооруженных сил (ВС) РФ был уничтожен склад боеприпасов киевских нацистов в районе Днепропетровска, на котором в том числе хранились снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Об этом 9 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе города Днепра уничтожен склад боеприпасов ВСУ с реактивными снарядами к системам залпового огня HIMARS, «Ольха», а также артиллерийскими боеприпасами», — сказал он.

Помимо того, Конашенков отметил, что истребители ВКС России сбили вертолёт Ми-8 киевских боевиков в Николаевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что контратаки киевских нацистов на южнодонецком направлении были отбиты Вооруженными силами (ВС) РФ, которые рассеяли и отбросили врага на исходные позиции.