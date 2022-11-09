Москва, 9 ноября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Российский сервис Yappy выступил с опровержением распространившихся в интернете слухов об утечке персональных данных своих пользователей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

(сс) hawkHD Телефон

По словам представителей сервиса, в открытом доступе оказались «неактуальные дампы обезличенных пользователей, с их никнеймами и номерами телефона». В Yappy также отметили, что не собирают с пользователей платформы данные вроде ФИО, даты рождения и прочую информацию, составляющую персональные данные.

Кроме того, киберзащита сервиса регулярно совершенствуется.

Напомним, Yappy является российским аналогом TikTok, позволяющим просматривать, снимать и редактировать короткие ролики. Владельцем сервиса выступает «Газпром-медиа».