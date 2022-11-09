Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Значительная часть граждан США испытывают финансовые трудности, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения 8 ноября The Hill.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Как показал опрос общественного мнения, проведенный агентством The Associated Press, финансовые проблемы испытывает треть американских граждан. При этом такой показатель в два раза выше, чем в 2020 году.

Около половины респондентов отметили, что рост цен на продукты питания был для них самой серьезной проблемой, намного превышающей расходы на газ, жилье и здравоохранение.

За последний год произошел значительный рост цен, а годовой уровень инфляции колебался в районе 8%. Обычные расходы, включая продукты, аренду и бензин, съедают доходы американцев. По данным AP VoteCast, треть американцев заявили, что не уверены, что смогут покрыть расходы.

Опрос AP VoteCast проводился среди 90 тыс. 490 жителей США в течение девяти дней по всей стране.