Москва, 9 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Продлить сроки действия документов мобилизованных граждан предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Мы считаем, что постановление правительства нужно дополнить ещё несколькими положениями, касающимися продления сроков действия действующего паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, водительского удостоверения. Мы предлагаем продлить сроки их действия на период прохождения военной службы и в течение трех месяцев после её окончания», — пояснил Миронов.

Сроки действия документов необходимо продлить на период прохождения военной службы и в течение трех месяцев после её окончания, убеждены в СРЗП.

В октябре правительство России приняло постановление, в рамках которого мобилизованным гражданам была предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Также для них продляются сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.