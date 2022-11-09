Порт-о-Пренс, , 15:21 — REGNUM Правительство Гаити сохранит темп повышения цен на топливо, установленного в сентябре 2022 года и вызвавшее массовые антиправительственные протесты. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Гаити

Министр торговли и промышленности Гаити Рикардин Сен-Жан подтвердил местной радиостанции, что стоимость бензина, дизельного топлива и керосина останется неизменной, несмотря на ранее спровоцированные таким шагом социальные волнения.

Заявления чиновника прозвучали после объявления о том, что заправки начнут продавать бензин 12 ноября, после нескольких месяцев кризиса, усугубленного блокадой главного нефтяного терминала страны вооруженными бандами.