Стрежевой, Томская область, 9 ноября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В системе водоснабжения шестой и восьмой школ города Стрежевой Томской области найдены синегнойные палочки. Об этом рассказал мэр города Валерий Дениченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее взятые пробы уже показывали незначительное наличие бактерий. Однако после промывки системы водоснабжения школ палочки вновь появлялись через некоторое время.

9 ноября на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям города принято решение временно закрыть учебные заведения для полной замены труб. Школьники в этот период будут учиться в дистанционном режиме.

«К понедельнику наши специалисты определят объемы и посчитают стоимость работ. Коммуникации рано или поздно всё равно пришлось бы менять. Сделаем водоснабжение в новых пластиковых трубах. Школы от этого только выиграют», — отметил глава Стрежевого.

Валерий Денисенко подчеркнул также, что нигде в других частях города палочку не обнаружили. Предположительно, в систему водоснабжения школ бактерии попали при замене теплоузла в конце 2021 года.