Ханты-Мансийск, 9 ноября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила 2023 год — Годом взаимопомощи в Югре. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО Волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ. Югра.

Наталья Комарова 9 ноября отчиталась перед депутатами думы ХМАО о работе правительства за 2022 год. И в ходе выступления она поблагодарила участников некоммерческих организаций за активную добровольческую деятельность.

«В поддержку инициатив десятков тысяч югорчан, с уважением к ним предлагаю объявить 2023 год в Югре Годом взаимопомощи для каждого из нас, кто делает мир лучше, неравнодушен к ближним, помогает потому, что не может иначе», — отметила Наталья Комарова.

После выступления глава Югры вручила землякам государственные награды и награды Ханты-Мансийского автономного округа за спасение людей в экстремальных условиях, добровольческую, благотворительную деятельность.

В их числе операционная медицинская сестра Няганской окружной больницы Инна Акатьева, которая в составе бригады врачей работала в Донецкой Народной Республике; серебряный волонтёр Любовь Попова, работающая в самом крупном пункте сбора гуманитарной помощи в Сургуте; житель посёлка городского типа Берёзово Артём Ерин, спасший несколько человек при пожаре.