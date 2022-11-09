Бишкек, , 15:15 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию, сложившуюся в связи с решением властей страны отдать Кемпир-Абадское водохранилище Узбекистану, передаёт госагентство «Кабар».

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«Злой план желания воевать с узбекской стороной не осуществился», — подчеркнул глава государства.

По его словам, экс-спикер республиканского парламента, депутат Адахан Мадумаров заблуждается, выступая с резкой критикой соглашения по Кемпир-Абаду.

«Мадумаров всю жизнь был в парламенте и стал теоретиком. Он не занимался практической работой. Именно поэтому он не знает, что будет на практике», — утверждает президент Киргизии.

Жапаров отметил, что теперь представители Киргизии тоже смогут принять участие в управлении плотиной Кемпир-Абадского водохранилища и вместе со специалистами из Узбекистана решать проблему рисков затопления близлежащих сёл.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что власти Киргизии и Узбекистана подготовили межправительственное соглашение о делимитации киргизско-узбекской границы, которое предусматривает передачу Узбекистану 4 485 гектаров земли под Кемпир-Абадским водохранилищем.

Глава киргизских спецслужб Камчыбек Ташиев утверждает, что взамен Киргизии отойдут 19 582 гектаров приграничных территорий: гора Унгар-Тоо и Орто-Токойское водохранилище, часть канала Шарихан-Сай, сёла Ак-Таш, Баястан, Биринчи Май, Кара-Белес, Кок-Серек и Шамалды-Сай, местности «Аэропорт», Гавасай, Жетиген, Кербен, Кок-Талаа и Пылдырак, а также земли в Сузакском районе Джалал-Абадской области, в Араванском и Узгенском районах Ошской области.