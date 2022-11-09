Пермь, , 15:16 — REGNUM В Перми суд вернул в прокуратуру уголовное дело против бывших топ-менеджеров «Камской долины» Андрея Г. и Алевтины Р. для устранения нарушений, сообщает портал «ПроПермь».

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Ранее сторона защиты заявляла о процессуальных нарушениях в ходе следствия. В частности, речь шла о процедуре ознакомления с материалами уголовного дела и содержании обвинительного заключения.

Стоит отметить, бывших руководителей группы строительных компаний «Камская долина» обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, они принимали деньги от пайщиков и векселя «Камской долины» для строительства многоквартирных домов в Перми. Однако средства шли не только на эти цели, но и на финансирование текущей деятельности компании и погашение долгов. В результате дома не были достроены. Пострадали 636 дольщиков. Ущерб составил свыше 1,8 млрд рублей.

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