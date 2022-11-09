Джакарта, 9 ноября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Вулкан Семеру, расположенный в Индонезии, выбросил в небо столб пепла на высоту 1500 метров, сообщает CNN Indonesia.

M. Rietze Вулкан Семеру

«В среду, 9 ноября, в 15:50 по местному времени произошло извержение вулкана Семеру», — заявил сотрудник службы наблюдения за вулканом Семеру.

Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф в Индонезии призвал общественность не проводить никаких мероприятий на расстоянии 13 км от вершины горы. Кроме того, жителям также рекомендуют не приближаться к вершине вулкана на расстоянии 5 км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф сообщило, что вулкан Ибу в Индонезии выбросил столб пепла на высоту до 2000 метров.

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