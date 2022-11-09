Бари, Италия, 9 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Трое сотрудников одного из исправительных учреждений итальянского Бари арестованы по подозрению в применении насилия к заключенному, передают местные СМИ 9 ноября.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США В тюрьме

Общее число подозревамых — 15 человек. Помимо арестованных, еще шестеро работников временно отстранены от исполнения своих обязанностей.

По версии прокуратуры Бари, несколько сотрудников тюрьмы заблокировали вход в камеру, пока их коллеги избивали заключенного. Другие подробности инцидента, якобы имевшего место в апреле 2022 года, не приводятся.