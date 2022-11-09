Москва, 9 ноября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Российские военные отразили попытки одновременных атак киевских нацистов на краснолиманском направлении. Об этом 9 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На краснолиманском направлении противник силами четырёх мотопехотных и одной танковой роты, усиленных иностранными наёмниками, предпринимал попытки одновременных атак позиций российских войск в направлениях населённых пунктов Макеевка, Площанка, Голиково и Кременная Луганской Народной Республики», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения противника были остановлены и отброшены к исходным рубежам в результате ударов армейской авиации и огня артиллерийских подразделений и тяжёлых огнемётных систем.