Москва, 9 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Практически заполненные хранилища газа в Германии и ряде других промышленно развитых странах ЕС достались дорогой ценой, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

«За прошедший календарный год цены на газ выросли почти в пять раз. Остановка на рынке остается весьма напряженной и может значительно ухудшиться.

Население и бизнес вынуждены экономить почти 20% от привычного объема энергоресурсов. Под угрозой промышленное развитие еврозоны, особенно энергоемких производств и ее конкурентоспособность.

Разрыв энергетических связей с Россией уже вылился в существенное снижение качества жизни европейцев и заметный разгон цен производства и потребительского сектора.

Поддержка на плаву экономики еврозоны уже оценивается несколькими миллиардами евро, а переплата за газ от других поставщиков в почти 300 млрд евро.

Из-за загруженности европейских ПГХ партии ПГ уже уходят потребителям в страны Юго-Восточной Азии. Затраты ЕС на заполнения газохранилищ в 2023 году могут объективно возрасти», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), уровень заполненности достиг 91,56%, что соответствует 99 млрд кубометров.

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