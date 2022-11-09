Париж, 9 ноября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес и президент Колумбии Густаво Петро примут участие в Парижском форуме мира, на котором также выступит избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на организаторов.

Twitter.com/ alferdez Альберто Фернандес

«Уже несколько лет мы стремимся к тому, чтобы Латинская Америка внесла свой вклад в это мероприятие, потому что это регион Глобального Юга с предложениями и решениями на международной арене и с политическим весом, и для этого пятого по счёту мероприятия мы обеспечили присутствие обоих президентов и ожидаем Лулу по видеосвязи», — заявил генеральный директор форума Джастин Ваиссе.

Парижский форум мира пройдёт 11 и 12 ноября в Париже.