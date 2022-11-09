Пенза, 9 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Пензенской области станкостроительный кластер начал производство универсальных мобильных печей для военных. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

t. me/penzregru Изготовление печей в Пензенской области

За две недели пензенскими промышленниками было сделано более 100 печей. Их можно использовать для приготовления пищи и обогрева.

Печи имеют двойную комплектацию (с трубами вывода дыма и без). В качестве горючего могут использоваться уголь или древесина. Первая партия печей после успешных испытаний была отправлена в зону СВО.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области утвердили законопроекты, которые регламентируют предоставление льгот участникам специальной военной операции и членам их семей.

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