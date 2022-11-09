Москва, 9 ноября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон об участии юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), действующих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в российском гражданском обороте, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

К банкам и небанковским финансовым учреждениям эти правила будут применяться с учетом особенностей, установленных федеральными законами и указами президента РФ.

Сведения о наименовании, адресе и руководителе юридических лиц, которые содержались в соответствующих реестрах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по предложенным законопроектом правилам должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) до 31 декабря 2022 года.

В случае, если указанные юридические лица находятся на территориях ДНР и ЛНР, то они должны будут привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством при первом внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ до 31 декабря 2023 года, а если они находятся на территориях Запорожской и Херсонской областей — до 30 июня 2024 года.

Также будет возможно приобрести статус филиала (представительства) иностранного юрлица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Кроме того, законопроектом регулируется порядок ведения предпринимательской деятельности для физических лиц, которые в соответствии с реестрами присоединенных субъектов РФ зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП).

Одновременно законопроект вносит правовую определенность в отношении статуса ранее совершенных на указанных территориях договоров и односторонних сделок. Условия договоров, заключенных на указанных территориях до их вхождения в состав РФ, сохранят свою силу, за исключением случаев, установленных федеральными законами.