Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга, в домах которых создали систему греющего кабеля или греющей ленты, не должны ощутить сильную нагрузку от этого в своей квитанции на оплату ЖКУ. Об этом 9 ноября заявил вице-губернатор Петербурга по городскому хозяйству Анатолий Повелий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

В Петербурге активно внедряют технологию греющего кабеля на крышах жилых домов и в водостоках. Она позволяет в зимнее время эффективнее бороться с обледенением крыш, не допуская образования опасной наледи. Власти города подсчитают, во сколько эта технология обойдётся, чтобы показать петербуржцам на цифрах её действенность, для получения дальнейшей поддержки от граждан.

«По предварительным нашим расчётам, нагрузка на квитанции будет ничтожна от того, что применяется технология греющего кабеля или греющей ленты», — заверил Повелий.

Отметим, что Петербурге власти сообщили о готовности к зимнему сезону. Число снегоприёмных пунктов увеличили с восьми до 17-ти, закуплена снегоуборочная техника.