Москва, 9 ноября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Киевские боевики предприняли попытки атаковать позиции ВС России на николаево-криворожском направлении, однако ни одна из них не увенчалась успехом. Об этом 9 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«На николаево-криворожском направлении ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок Херсонской области», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

В министерстве добавили, что после нанесения огневого поражения подразделения противника, понеся значительные потери, были рассеяны и отступили.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 8 ноября, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены три артиллерийских взвода ВСУ в районах населённых пунктов Антоновка Донецкой Народной Республики, Червоное и Беляевка Херсонской области.