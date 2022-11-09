Москва, 9 ноября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Контратаки киевских нацистов на южнодонецком направлении были отбиты Вооруженными силами (ВС) РФ, которые рассеяли и отбросили врага на исходные позиции. Об этом 9 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На южнодонецком направлении противник в течение суток пытался контратаковать, чтобы замедлить наступательные действия российских войск. Нанесением огневого поражения и активными действиями штурмовых групп в районах населённых пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции», — сказал он.

Помимо того, Конашенков уточнил, что в результате этого было уничтожено свыше 80 киевских боевиков, а также один танк, шесть боевых бронированных машин и три автомобиля ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что военные ВС РФ успешно отбили попытку атаки мотопехотного батальона киевских нацистов в направлении Куземовки Луганской Народной Республики (ЛНР), уничтожив свыше 60 боевиков ВСУ