Волгоград, 9 ноября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Внутригородской речной транспорт за минувший сезон перевёз 435,5 тысячи человек в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе администрации города.

Наталия Николаева ИА REGNUM На Волге

Речные трамваи выполнили свыше 8,3 тысячи рейсов по семи маршрутам. До 4 декабря продолжится работа по направлению Волгоград — Щучий проран — Культбаза. Круглогодично действует сообщение по маршруту Руднева — Сарпинский.

Муниципальный транспорт задействован и на автобусных направлениях. За летний дачный сезон 2022 года автобусы перевезли порядка 900 тысяч человек, выполнив свыше 26 тысяч рейсов.