Москва, 9 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Заполнение хранилищ крупных европейских стран почти на 100% привело к локальной коррекции европейских цен на газ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

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«При этом даже после коррекции они остаются на аномально высоком уровне и сейчас торгуются около $1200 за тыс. кубометров.

Заполненные хранилища позволят ЕС пережить текущую зиму (хотя и с ущербом для экономики), но сниженные поставки со стороны Газпрома вместе с вероятным восстановлением спроса на СПГ в Китае усложняют задачу по подготовке к следующему отопительному сезону.

На этом фоне предполагается, что в ближайший год цены на газ останутся на повышенном уровне. Для акций Газпрома ситуация на европейском газовом рынке стала носить уже вторичное значение из-за обвального падения объёма экспорта в регион.

«Новатэк» продолжает чувствовать себя крайне комфортно и после недавней коррекции цен на газ, так как стоимость голубого топлива всё ещё кратно превышает нормальные по историческим меркам значения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, уровень заполненности хранилищ газом многих стран уже достигает почти 100%.

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