Монтевидео, 9 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Оппозиционный «Широкий фронт» (Frente Amplio) получил большинство голосов населения в Уругвае в рамках опроса, проведённого консалтинговой компанией Cifra. Об этом пишет Prensa Latina.

Alex Proimos Флаг Уругвая

Если бы голосование состоялось сегодня, «Широкий фронт» занял бы первое место с 41% поддержки.

При этом группа проправительственных политических партий Уругвая набирает 39%. Среди них лидером является «Национальная партия» (31%), далее идут «Партия Колорадо» (Partido Colorado) с 4%, «Открытое собрание» (Cabildo Abierto) с 2% и «Независимая партия» с 1%.

Ещё 1% подчеркнул, что отдаст свой голос правящему альянсу без определения партии, а 18% опрошенных не определились с выбором или проголосовали бы пустым бюллетенем.