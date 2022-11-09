Москва, 9 ноября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, который предусматривает продление сроков либерализации ценообразования на электроэнергию, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

По нему в ценовых зонах оптового рынка субъекты оптового рынка — производители электрической энергии обязаны заключать в установленном правилами оптового рынка порядке договоры поставки электрической энергии до 1 января 2031 года с субъектами оптового рынка — покупателями электрической энергии, функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых правительством РФ установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, в целях обеспечения электрической энергией потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, в отношении объема электрической энергии, определенного в соответствии с законом и правилами оптового рынка. Окончание срока действия указанных договоров не может быть позднее чем 31 декабря 2030 года. Ранее была определена дала 30 июня 2027 года.

Также в законе установлены доли, по которым покупается электроэнергия для обеспечения потребителей, не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей субъектами оптового рынка — покупателями электрической энергии, функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых правительством РФ установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков.