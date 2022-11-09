Новосибирск, 9 ноября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Новосибирской области создан центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи мобилизованным и их семьям. Он развёрнут на базе областного центра диагностики и консультирования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

Как рассказали в региональном правительстве, родственники мобилизованных новосибирцев могут получить психологическую поддержку и помощь в решении многих вопросов по телефону 8-(383)-212-09-99. Продолжает работать и горячая линия 122.

Кроме того, по решению губернатора Андрея Травникова, консультационные центры будут работать и в местах дислокации мобилизованных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирские волонтёры готовы оказать поддержку семьям мобилизованных, в том числе позаниматься с детьми или выгулять домашних животных.