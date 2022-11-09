Москва, 9 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Госдума в основном, во втором чтении приняла законопроект о статусе ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам добровольцам, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Речь идет о гражданах, поступивших в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях б. УССР, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

Нормы законопроекта распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Полномочиями по утверждению порядка выдачи вышеуказанным лицам удостоверения ветерана боевых действий наделяется правительство РФ.

Предполагается, что статус ветерана боевых действий получит порядка 15 тыс. добровольцев-участников специальной военной операции. Все они получат льготы и преференции.