Магас, 9 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Ингушетии планируют реанимировать два предприятия, входящие в число простаивающих в настоящее время. Уже до конца 2022 года могут заработать комбинат по производству детского питания и завод по производству светодиодных ламп, сообщили 9 ноября в пресс-службе правительства региона.

Technologiya.ru На предприятии

Кроме того, идет анализ наиболее эффективных форм использования таких простаивающих предприятий, как картонажная фабрика, кирпичный завод «Гиперпресс», стекольный завод, газотурбинная электростанция.

Ранее сообщалось, что всего в Ингушетии насчитывается 11 простаивающих производств, которые были построены на государственные средства для поддержания экономики региона, в том числе с целью создания новых рабочих мест, увеличения налогов и сборов в региональную казну, однако долгие годы они не работают. В числе таких предприятий, в частности, назывался Назрановский завод электродвигателей малой мощности, на базе которого планировалось запустить три новых производства с участием турецких инвесторов.