В Ингушетии запустят два завода из 11 простаивающих предприятий
Магас, 9 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В Ингушетии планируют реанимировать два предприятия, входящие в число простаивающих в настоящее время. Уже до конца 2022 года могут заработать комбинат по производству детского питания и завод по производству светодиодных ламп, сообщили 9 ноября в пресс-службе правительства региона.
Кроме того, идет анализ наиболее эффективных форм использования таких простаивающих предприятий, как картонажная фабрика, кирпичный завод «Гиперпресс», стекольный завод, газотурбинная электростанция.
Ранее сообщалось, что всего в Ингушетии насчитывается 11 простаивающих производств, которые были построены на государственные средства для поддержания экономики региона, в том числе с целью создания новых рабочих мест, увеличения налогов и сборов в региональную казну, однако долгие годы они не работают. В числе таких предприятий, в частности, назывался Назрановский завод электродвигателей малой мощности, на базе которого планировалось запустить три новых производства с участием турецких инвесторов.