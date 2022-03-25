Москва, 9 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволит привлекать к участию в рассмотрении дела о банкротстве контролирующего должника лица на основании мотивированного ходатайства и соответствующего определения арбитражного суда, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

В законе отмечается, что подача ходатайства об участии в деле о банкротстве не будет являться признанием заявившим его лицом вины в совершении действий или бездействия, влекущих привлечение его к ответственности.

Также лицу, привлекаемому к субсидиарной ответственности, предоставляется право участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении иных вопросов, помимо привлечения его к ответственности, если их решение может повлиять на привлечение его к ответственности, а также на размер такой ответственности.