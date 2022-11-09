Тбилиси, 9 ноября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Экономическая зависимость Грузии от России в 2022 году стала гораздо сильней, чем в предыдущие годы. Это заявление 9 ноября распространила некоммерческая организация Transparency International (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Сообщается, что значительно вырос объём импорта товаров из России в Грузию. В НКО обеспокоены, что республику могут использовать для обхода антироссийских санкций.

«Создаётся впечатление, что часть российских граждан решила надолго остаться в Грузии… Об этом свидетельствуют и регистрация компаний, и статистические данные пересечения грузино-российской границы (въезд-выезд) и открытие 10 тыс. счетов в грузинских банках гражданами РФ», — говорится в сообщении.

По мнению авторов публикации, зависимость Грузии от России может быть опасна «с макроэкономической точки зрения». Они полагают, что после того, как грузинские жители привыкнут к росту экономики, туризм и торговля с РФ сократятся, что болезненно скажется на экономике.

В организации призвали власти Грузии наращивать сотрудничество с другими странами и не предоставлять льготы и субсидии компаниям, которые имеют отношения с российским рынком. Кроме того, в НКО призвали ввести дополнительные ограничения для граждан РФ при регистрации бизнеса.

Стоит отметить, что в Грузии ряд оппозиционных партий и СМИ нагнетают обстановку, заявляя о слишком большом количестве граждан РФ, приехавших в республику. Оппозиционеры призывают власти ввести ограничения для гостей из России. В правительстве на это отвечают отказом и указывают на «небывалый рост» экономики Грузии. Кроме того, сравнение с 2021 годом называется некорректным, так как в то время действовали карантинные ограничения.