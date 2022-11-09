Москва, 9 ноября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил (ВС) РФ успешно отбили попытку атаки мотопехотного батальона киевских нацистов в направлении Куземовки Луганской Народной Республики (ЛНР), уничтожив свыше 60 боевиков ВСУ. Об этом 9 ноября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На купянском направлении активными действиями российских войск, огнём артиллерии и ударами авиации отражена атака усиленного мотопехотного батальона ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики», — сказал он.

Помимо того, Конашенков уточнил, что в результате этого было уничтожено свыше 60 киевских нацистов, а также две БМП И пять автомобилей боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посёлок городского типа Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян киевскими нацистами.