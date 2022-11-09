Москва, 9 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8, принадлежащий ВСУ, сбит российскими военными в Николаевской области. Об этом 9 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Заселье Николаевской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил [киевского режима]», — сказал Конашенков на брифинге.

Кроме того, по его словам, за сутки средствами противовоздушной обороны уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Добролюбовка Харьковской области и Калининское Херсонской области.