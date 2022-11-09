Москва, 9 ноября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о запрете захода в морские порты иностранных судов, занятых незаконным промыслом, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Закон принят в рамках реализации положений Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла от 22 ноября 2009 г.

Капитан морского порта получает полномочие запрещать заход иностранного судна в морской порт в случае, если такое судно включено в список судов, деятельность которых связана с осуществлением рыболовства с нарушением правил и требований, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Исключение делается для захода такого судна в морской порт вследствие бедствия судна, обстоятельств непреодолимой силы, оказания помощи людям или судам, находящимся в опасности или терпящим бедствие, либо получения капитаном морского порта сообщения о необходимости проведения осмотра такого судна в морском порту.

Устанавливается запрет на оказание услуг в морском порту владельцам судов, включенных в список судов, деятельность которых связана с осуществлением рыболовства с нарушением правил и требований, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, за исключением услуг, имеющих существенное значение для безопасности или здоровья экипажа или для безопасности судна, а также услуг по утилизации судна.