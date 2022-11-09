Москва, 9 ноября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, регулирующий вопросы оценки соответствия космической техники двойного, научного и социально-экономического назначения, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

В частности, правительство РФ получит полномочия по утверждению порядка оценки соответствия космической техники, включая космические объекты, объекты космической инфраструктуры, научного и социально-экономического назначения, космической техники двойного назначения, создаваемой в рамках Федеральной космической программы.

Также оно сможет утверждать порядок аккредитации в области космической деятельности, включая порядок аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий, выполняющих работы по оценке соответствия космической техники и связанных с ней процессов.

В законе корректируются и полномочия госкорпорации «Роскосмос». В частности, устанавливается, что она вправе издавать в сфере технического регулирования акты только рекомендательного характера. Кроме того, исключается положение о том, что «Роскосмос» организует сертификацию космической техники двойного, научного и социально-экономического назначения и закрепляется, что госкорпорация осуществляет полномочия и функции в сфере технического регулирования и стандартизации в области космической деятельности в соответствии с законом «О космической деятельности».