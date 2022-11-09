Москва, 9 ноября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, который направлен на обеспечение сохранности и возвратности средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и социального страхования РФ (ФПСС) и резерва по обязательному пенсионному страхованию ФПСС при их инвестировании, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Так, за Федеральным казначейством закрепляются полномочия по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в фонд, и резерва по обязательному пенсионному страхованию в порядке, аналогичном установленному Бюджетным кодексом РФ для осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета.

Также вносятся изменения в законодательство, которые позволят синхронизировать механизм управления средствами страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в фонд, и резерва по обязательному пенсионному страхованию ФПСС с положениями Бюджетного кодекса РФ.

Поправками в Бюджетный кодекс за ведомством закрепляются полномочия по размещению средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в фонд, и резерва по обязательному пенсионному страхованию ФПСС РФ в порядке, аналогичном установленному Бюджетным кодексом РФ для размещения резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.