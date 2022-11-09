Певец Slava Marlow приобрел квартиру в Москве за 100 млн рублей
Москва, 9 ноября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Популярный певец и продюсер Slava Marlow (Артем Готлиб) купил квартиру в центре Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Скриншот видео в YouTube
Slava Marlow (Артём Готлиб)
По данным источника, квартира находится на Малом Левшинском переулке, а ее стоимость оценивается в 100 млн рублей. Отмечается, что жилплощадь артист приобрел осенью 2021 года, однако известно об этом стало лишь сейчас.
Напомним, Slava Marlow начал творческую деятельность в 2015 году, однако широкую известность приобрел лишь в 2019 году после сотрудничества с рядом популярных артистов. В 2020 году получил награду «Прорыв года» от соцсети «ВКонтакте».