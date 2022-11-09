Кабул, 9 ноября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Организация «Будущие поколения Афганистана» распределяет генетически модифицированные семена и удобрения среди пяти тысяч крестьян афганской провинции Нимроз. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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По словам представителей учреждения, помощь получат по 1000 крестьян в уездах Зарандж, Канг и Чахар Бурджак и 2000 крестьян в уезде Хашруд.

Представители «Будущих поколений Афганистана» заявили, что эти крестьяне были выбраны в результате исследования, проведённого организацией.

Они добавили, что в ближайшее время также начнется раздача помощи крестьянам уездов Чахансур и Деларам.