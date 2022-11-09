Москва, , 14:47 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о дополнительной ежемесячной выплате в размере 330% от социальной пенсии гражданам, награжденным тремя орденами Мужества, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Госдума

Сейчас такое дополнительное материальное обеспечение установлено гражданам, награжденным орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени или орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также лауреатам Ленинской премии, лауреатам государственных премий СССР и лауреатам государственных премий РФ.

Закон коснется 196 граждан, награжденных тремя орденами Мужества и (или) «За личное мужество: по линии МВД России — 124 человека; по линии Минобороны России — 56 человек; по линии ФСБ России — 13 человек; по линии МЧС России — 3 человека.

Расходы из федерального бюджета на осуществление дополнительных выплат составят в 2023 году — 52 млн рублей, в 2024 году — 54,6 млн рублей, в 2025 году — 58 млн рублей.

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