Донецк, 9 ноября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Посёлок городского типа Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян киевскими нацистами. Об этом 9 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Гольмовского со стороны боевиков ВСУ был произведён в 14:15 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

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