Москва, , 14:45 — REGNUM Крипотвалюты стоит использовать для обхода российскими предпринимателями незаконных санкций Запада, уверен депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Антон Горелкин Пресс-служба А. В. Горелкина

«Я вообще считаю, что внешние расчеты в криптовалюте нужно разрешить всем российским компаниям — в первую очередь тем, что фигурируют в санкционных списках ЕС и США. Ведь санкции — это инструмент безнадежно устаревшей колониальной политики. И как бы не стремились западные элиты отгородить Россию от всего остального мира новым железным занавесом, мы закрываться не станем. И готовы продолжать работать с теми, кто этого хочет, и способами, которые считаем нужным. И если криптовалюты позволят нашим предпринимателям обойти незаконные санкции, почему бы их не использовать?», — отметил депутат в своём телеграмм-канале.

Говоря о внутреннем рынке, Горелкин пояснил, что поддерживает позицию ЦБ РФ, по которой никаких частных криптовалют в расчетах внутри страны быть не должно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по мнению депутата Госдумы Антона Ткачева («Новые люди»), криптовалюта совсем скоро может стать главной международной валютой торговли для российских бизнесменов.

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