Москва, , 14:44 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о преимущественном зачислении детей, живущим вместе в семье опекунов или усыновителей, в одну школу и детский сад, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Опекун, взявший ребенка на воспитание, принимает на себя огромную ответственность. Задача государства — помочь таким семьям, создать благоприятные условия, избавить от лишних забот», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дети, находящиеся под опекой в одной семье, получают право на зачисление в одну и ту же школу или детский сад. С принятием закона администрация будет не вправе отказаться от зачисления ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто-то из его семьи.

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