Геленджик, Краснодарский край, 9 ноября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Краснодарском крае ликвидируют свалку, находившуюся в эксплуатации на протяжении 44 лет — с 1973 года по 2017 год. Приступить к работе по рекультивации полигона планируется в декабре 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани 9 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

Полигон площадью 132,4 тыс. кв. метров, расположенный в селе Кабардинка, рекультивируют в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». На эти цели из федеральной казны в течение месяца поступит 257 млн рублей. Общая стоимость работ превысит 1,3 млрд рублей.

Земельный участок, на котором расположена свалка, переведён в соответствующую категорию. Разработана проектно-сметная документация, получено положительной заключение государственной экологической и главной государственной экспертиз.